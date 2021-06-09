Москва, , 19:24 — REGNUM Пользователи «Яндекса» столкнулись со сбоями в работе нескольких сервисов компании, сообщает 9 июня портал Downdetector, отслеживающий сбои и неполадки интернет-ресурсов.

По данным Downdetector, проблемы начали возникать около 18:26 мск у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких городов России.

Большинство жалоб касалось работы сайта, почты, сервиса такси, каршеринга и доставки Яндекс Go.

Пресс-служба интернет-компании признала технические неполадки и уже заявила об их устранении. По их данным, все сервисы «Яндекса» уже работают без сбоев.

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