Минск, , 19:22 — REGNUM Военнослужащие России и Белоруссии готовятся к совместному стратегическому учению «Запад-2021». Оно пройдёт с 10 по 16 сентября на полигонах обеих частей Союзного государства.

Западный военный округ в летнем периоде обучения планирует провести свыше 150 тактических и тактико-специальных учений различного уровня. Завершающим этапом подготовки станет совместное стратегическое российско-белорусское учение «Запад-2021», сообщает пресс-служба ЗВО.

Первая танковая армия примет участие в совместных с белорусскими коллегами сентябрьских учениях. С начала летнего периода обучения более 7 тыс военнослужащих этой армии уже вышли на полигоны в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях.

Напомним, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в анонсе стратегического учения «Запад-2021» сообщил: «В основу замысла лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Учения планируется провести в течение 7 суток — с 10 по 16 сентября. По предложению наших российских коллег учение пройдет на территории двух стран, что позволит отработать вопросы как применения региональной группировки войск Белоруссии и России, так и ведения армейских операций».

Тем временем: В Новороссийск на совместные учения прибыли десантники из Белоруссии