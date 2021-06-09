Казань, , 19:20 — REGNUM Верховный суд Татарии отменил приговор в отношении генерального директора АО «УК «АС Менеджмент», которая является собственником сгоревшего торгового центра «Адмирал» в Казани. Об этом сообщила представитель суда Наталья Лосева.

Она уточнила, что приговор отменен в части признания его виновным по ч.3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для потребителя»), передает «Интерфакс-Поволжье». Приговор по этой статье был вынесен в мае 2019 года.

Лосева добавила, что приговоры по другим статьям были отменены в отношении гендиректора ранее, таким образом, теперь он полностью оправдан.

Приговоры еще троих осужденных по делу о пожаре оставлены судом без изменения.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел 11 марта 2015 года, огонь молниеносно распространился на все здание торгового центра. Отсутствие обязательного огнезащитного покрытия на металлоконструкциях привело к их деформации и обрушению стен комплекса. В результате пожара 19 человек погибли, 61 получил травмы, более 600 лицам причинен материальный ущерб.

Изначально приговором суда по данной статье осужденному было назначено наказание в виде 9,5 года в колонии общего режима. В ноябре 2019 года срок отбывания наказания был сокращен до 6 лет и двух месяцев. В январе Вахитовский районный суд Казани принял решение о его условно-досрочном освобождении.

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В ходатайстве об УДО адвокаты указали, что более двух третей срока он уже отбыл, также он компенсировал ущерб более чем на 82 млн рублей. Кроме того, у него на иждивении супруга и двое несовершеннолетних детей. Против вынесения решения об УДО выступил представитель прокуратуры и потерпевшие, которые полагают, что полного объема мер для возмещения ущерба потерпевшим предпринято не было.

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