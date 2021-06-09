Тамбов, , 19:16 — REGNUM В Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) сегодня, 9 июня, открылся технопарк «Вернадский». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Открытие технопарка Tambov.gov.ru

В торжественном открытии нового технопарка приняли участие руководители промышленных предприятий регионов, вузов-партнеров ТГТУ из разных регионов, представители руководства НОЦ «Инженерия будущего». Участники мероприятия подчеркнули значимость данного проекта.

Целью создания технопарка является стимулирование и развитие инновационных предприятий и высокотехнологичных отраслей, а также повышение инвестиционной привлекательности региона. Проект реализуется в развитие деятельности консорциума «Вернадский — Тамбовская область» и в рамках работы научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

«Важно, что технопарк открылся именно в Год науки и технологий», — подчеркнул первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

Технопарк «Вернадский» — это масштабная инфраструктурная площадка. Он представляет мультифункциональное рабочее и творческое пространство, позволяющее развивать интеллектуальный капитал и технологическое предпринимательство.

В структуру технопарка входят инжиниринговый центр «Новые материалы и технологии гражданского и двойного назначения», научно-исследовательские лаборатории, студенческое конструкторское бюро, коллективная радиостанция, а также центры коллективного пользования научным оборудованием «Робототехника», «Радиоэлектроника и связь», «Получение и применение полифункциональных наноматериалов», «BIM-технологии», «Цифровое машиностроение», центр цифровых технологий «Ростелеком».

"К открытию технопарка «Вернадский» мы шли в течение нескольких лет, и этот крупный проект состоялся. Он стал первым образовательным проектом научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», что особенно важно», — сказал ректор ТГТУ Михаил Краснянский.

По его словам, лабораторное оборудование технопарка и технологические установки «будут способствовать развитию технологического предпринимательства».