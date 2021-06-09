Москва, , 19:11 — REGNUM По оценкам Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в зависимости от почв, климата и правильности применения, минеральные удобрения могут повысить урожай зерновых на 30−150%, подсолнечника — на 30−50%, картофеля и гречки — в 2−3 раза, сообщает «Российская газета».

На фоне роста цен на продовольствие на мировом рынке маржа российских аграриев растет. Экспорт продовольствия в прошлом году достиг $30,5 млрд, тогда как рентабельность растениеводства в прошлом году выросла до 29%.

Сейчас во всем мире цены на минудобрения восстанавливаются после значительного падения (в 1,5 раза) за последние три года. Но по мнению главы экспертного совета аграрного комитета Госдумы Ивана Рубанова, нет рисков снижения внесения — если аграрии хотят получать хороший урожай, от удобрений они не откажутся.

«Доля минеральных удобрений в конечной стоимости буханки хлеба не превышает 2−3%, оценивает Рубанов. То есть рост цен на удобрения вряд ли серьезно отразится на конечной цене продукта», — заключает эксперт.

«С учетом того, что доля удобрений в цене социально значимых продуктов питания не превышает 1−2%, денежный поток, который есть сегодня у российских сельхозтоваропроизводителей, позволяет вдоволь покупать удобрения и инвестировать в будущий урожай», — соглашаются в РАПУ.

Тем более, что для российских производителей минудобрений по соглашению с ФАС уже несколько лет действуют меры по сдерживанию цен. В итоге на внутреннем рынке они стоят дешевле, чем на мировом. По данным Росстата, разница достигает 20−30%.

С жалобой на цены минудобрений на днях выступили аграрии Ставропольского и Краснодарского краев. Однако, эта обеспокоенность, не выглядит справедливой. По состоянию на 8 июня необоснованного роста цен минудобрений не выявлено, сообщили в ФАС. «Официальные данные об увеличении цен в мае 2021 года в ФАС не поступали, как и соответствующие жалобы от сельхозпроизводителей», — отметили в ведомстве. Там добавили, что весенние посевные работы уже обеспечены удобрениями в полном объеме, так как их контрактация происходит на месяц раньше фактической поставки. Рабочая группа из представителей ФАС, Минпромторга и Минсельхоза следит за ситуацией на рынке минудобрений и оперативно принимает меры по недопущению роста цен на них, заверили в ФАС.

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