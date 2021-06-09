Брюссель, , 19:02 — REGNUM Александр Лукашенко уже привлечён Евросоюзом к ответственности за умственное и физическое здоровье белорусского политзаключённого Романа Протасевича. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Еврочиновник сообщил, что «Евросоюз не успокоится, пока не отпустят Романа Протасевича». Он также поведал своим подписчикам в соцсетях, что по телефону «передал послание Единства» российскому президенту Владимиру Путину, отметив: «Тенденция к понижению уровня отношений между ЕС и Россией может измениться только в том случае, если Россия прекратит своё подрывное поведение».

Мишель также выразил озабоченность судьбой осужденного в Гааге сербского военачальника и политика Ратко Младича, отстававшего право своего народа на суверенитет и независимость во время нападения НАТО (в том числе и нынешних членов ЕС) на Югославию. Глава Евросовета поведал: «Окончательное решение международного трибунала по делу против Ратко Младича — ещё один важный шаг на пути к справедливости в отношении жертв».