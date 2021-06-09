Москва, , 18:58 — REGNUM Концепция российской орбитальной служебной станции (РОСС) уже подготовлена Роскосмосом и в июне текущего года госкорпорация планирует организовать первое рассмотрение проекта в правительстве РФ, заявил 9 июня гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«У нас концепция готова. Мы планируем до конца июня провести первое серьезное рассмотрение этой конструкции в правительстве РФ», — сказал Рогозин.

Напомним, ранее руководство НАСА неоднократно предлагало Роскосмосу продолжить совместную эксплуатацию МКС после 2025 года.

При этом в российской космической отрасли существует мнение, что после 2025 года создание собственной орбитальной станции будет сравнимо по затратам с продолжением работы на МКС.

По некоторым данным, независимая российская орбитальная станция может быть размещена на орбите, позволяющей плотнее контролировать и информационно обеспечивать Северный морской путь (МКС).

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