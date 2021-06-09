Вашингтон, , 19:25 — REGNUM В США с сентября 2021 года в военные системы начнется массовое внедрение технологий дополнительной реальности HoloLens в рамках проекта Integrated Visual Augmentation System (IVAS), сообщает Neowin.

Ранее контракт на поставку 120 тысяч очков смешанной реальности для армии США подписала американская корпорация Microsoft.

Сумма договора, реализация которого займет 10 лет, составляет $22 млрд. В 2018 году Microsoft подписала контракт на создание для американских военных за $480 млн прототипа IVAS — модификации VR-шлема Microsoft HoloLens.

Отмечается, что за последние два года солдаты использовали технологии дополнительной реальности в общей сложности 80 000 часов. Тесты оборудования проходили в полевых условиях и в лабораториях Microsoft.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября портал The Verge распространил информацию о том, что компания Command Sight разработала очки дополненной реальности (AR) для служебных собак армии США.