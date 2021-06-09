9 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Пожизненный приговор генералу армии боснийских сербов Ратко Младичу – это месть Запада за то, что даже военными средствами США и их союзникам не удалось достичь своих целей в Боснии и Герцеговине.

Татьяна Стоянович, , 19:34 — REGNUM Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге 8 июня подтвердила пожизненный приговор генералу армии боснийских сербов Ратко Младичу. Решение суда первой инстанции, в соответствии с которым генерал Младич был в ноябре 2017 года объявлен виновным в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны и терроре против мирного населения, останется в силе. Всего одна из судей — Приска Матимба Ниямба из Замбии — усомнилась в справедливости назначенного генералу Младичу наказания. Тем не менее ее голос не смог существенно повлиять на окончательное решение суда.

Гаага Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Собеседники ИА REGNUM из Сербии и России рассказали, мог ли генерал Младич рассчитывать на объективное судебное разбирательство, учитывая крайнюю предвзятость Гаагского трибунала по бывшей Югославии по отношению к сербам.

Сына генерала Дарко Младича не удивил приговор Апелляционной палаты, но отнюдь не из-за того, что генерал действительно виновен в том, за что его осудили. По словам Дарко, с самого начала судебного процесса его отец Ратко Младич не имел шансов на объективное судебное разбирательство.

«Он там фактически военнопленный, которого судят за войны НАТО на Балканах. На него как на представителя сербов альянс переложил собственную вину за все эти события. Мой отец в трудные военные времена честно защищал свой народ, и ему удалось его отстоять. Поэтому я приговор воспринимаю как результат фрустрации Запада, которому не удалось достичь своей цели на Балканах даже военными средствами», — рассказал Дарко Младич корреспонденту ИА REGNUM.

Генерал Ратко Младич в 1993 I, Evstafiev

Сын генерала особо отметил выступление председателя судейского совета Приски Матимбы Ниямбы из Замбии, которая заявила, что представленные доказательства не убедили ее в том, что силы боснийских сербов преследовали мирных жителей анклава Сребреница с целью совершить в отношении них геноцид.

«Я очень рад, что существует женщина, которая нашла в себе достаточно личной и профессиональной смелости встать и сказать — тот, кто читал доказательства, не сможет вынести обвинительный приговор генералу Младичу. Она уже заявила о том, что суд первой инстанции допустил нарушения, и что правильно было бы вернуть весь процесс в начало и проверить факты. Она была против всех пунктов обвинения, кроме одного, который относился к взятию сотрудников ООН в заложники», — рассказал Дарко Младич.

По его словам, Международный трибунал по бывшей Югославии потратил три миллиарда долларов для того, чтобы выполнить задачи, которые в Нью-Йорке ему поставили НАТО и США, и поэтому особенно ценно, что после всего этого нашёлся человек, который сказал: «Я всё проанализировал, и не всё так, как вы говорите».

«Я восхищаюсь этой женщиной, которая прежде всего хотела быть профессионалом своего дела и отказалась поставить интерес выше профессионализма и справедливости», — добавил Дарко.

Сын Ратко Младича также сказал, что он виделся со своим отцом после оглашения решения Апелляционной палаты, и он казался довольно спокойным.

«На самом деле состояние его здоровья очень плохое. Но каждый раз перед тем, как ему приходится появляться на публике, его самочувствие внезапно улучшается. Поэтому у меня появились подозрения, что его специально стимулируют медикаментами перед публичными выступлениями. Я не могу утверждать, что это именно так, у меня нет доказательств, так как мой отец не контролирует то, что ему дают из лекарств. Но это не впервые. Каждый раз, когда ему предстоял выход в зал суда, ему становилось лучше, а через несколько дней после этого состояние резко ухудшалось. Так что я сейчас очень переживаю за него, выдержит ли он последствия», — рассказал Дарко.

Генерал Ратко Младич во время переговоров в аэропорту Сараева, июнь 1993 I, Evstafiev

Дарко Младич также заявил, что отец просил дать ему возможность обратиться с речью после оглашения окончательного приговора, но в этой просьбе ему было отказано.

Дарко Младич «Мне он сказал, что он ожидал такого решения, которое потом было зачитано в зале суда. Также он сказал, что для него главное, чтобы народ сохранил Республику Сербскую, так как народ ее и создал, а он всего лишь помог своим знанием. Мой отец всего себя отдал на спасение сербского народа от уничтожения, которое ему грозило в Боснии и Герцеговине. Как мы видим, и сегодня, 30 лет спустя, Запад пытается упразднить Республику Сербскую, только другими средствами» .

Решение Апелляционного суда также не стало сюрпризом для ведущего научного сотрудника Института славяноведения РАН и члена Российского общественного комитета в защиту генерала Младича Елены Гуськовой. Правда, небольшая надежда на более объективный подход существовала, потому что в состав суда вошли новые судьи, отметила она.

«Поэтому сегодня мы очень огорчены тем, что там происходило. Это в очередной раз подтверждает, что всё это судилище имело политический характер», — заявила Гуськова.

Эксперт добавила, что суд не учел ни состояния здоровья генерала Младича, ни дополнительных материалов, которые защита предоставила новому составу Апелляционного суда, и вся надежда, которая изначально существовала, в итоге не оправдалась. При этом историк отметила, что голоса судей при голосовании разделились, и это подтверждает, что надежда возникла не на пустом месте.

Ратко Младич на Гаагском трибунале ICTY staff

«При голосовании председатель судейского совета Приска Матимба Ниямба из Замбии была против того, чтобы генералу дали пожизненный срок. Если бы и другие судьи прочитали предоставленные им материалы, решение могло бы звучать иначе. Создалось впечатление, что они просто не работали. А та судья, которая прочитала все материалы, была против вынесения такого строгого приговора», — сказала историк.

Тем не менее, добавила Гуськова, Российский комитет в поддержку генерала Младича во главе с депутатом Павелом Дорохиным продолжит свою работу, а адвокаты будут пытаться оспорить решение Апелляционного суда.