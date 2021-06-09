Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Ограничения, наложенные 45-м президентом США Дональдом Трампом на китайские соцсети WeChat и TikTok, отменены, сообщили 9 июня в пресс-службе Белого дома.

Соответствующий указ подписал действующий президент США Джо Байден.

Этим указом он отменил указы Трампа от 6 августа 2020 г. «о противодействии угрозе со стороны TikTok» и «о противодействии угрозе со стороны WeChat», а также указ от 5 января 2021 г. «О противодействии угрозе со стороны приложений и другого программного обеспечения, разработанного или контролируемого китайскими компаниями».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, своими августовскими прошлогодними указами Трамп запретил в США сделки с владельцами TikTok (ByteDance) и WeChat (Tencent).

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