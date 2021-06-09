Москва, , 22:18 — REGNUM Названа причина развода комика и автора юмористических песен Семёна Слепакова с Кариной Аванесян, дочерью миллионера Игоря Аванесяна. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» 9 июня, ссылаясь на свой источник.

По данным СМИ, расставание Аванесян и Слепакова произошло из-за измены со стороны комика. «…когда доказательства были на руках, Карине ничего не оставалось, как подать на развод», — сообщил источник издания.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года Слепаков публично сообщил о разводе с Аванесян. «Я в браке давно уж не состою… Нас прошлой осенью развели», — написал комик в своём Instagram-аккаунте.

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