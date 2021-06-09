Париж, , 18:52 — REGNUM Французский национальный консультативный комитет по этике жизни и здоровья (CCNE) выпустил пресс-релиз, в котором выразил беспокойство столь скорым принятием решения о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 18 лет во Франции. Об этом 9 июня сообщает Ouest-France.

CCNE выразил беспокойство тем, «что решение о вакцинации подростков против COVID-19 были приняты так быстро» на фоне снижения эпидемии. «Есть ли абсолютная срочность, чтобы начать вакцинацию прямо сейчас, хотя показатели [распространения коронавируса] находятся в норме?» — сообщается в пресс-релизе комитета.

«Этично ли возлагать на несовершеннолетних ответственность за коллективную безопасность, из-за отказа от вакцинации части взрослого населения?» — задаются вопросом в CCNE.

В заключение говорится, что индивидуальные выгоды от вакцинации «невелики для физического здоровья» подростков, так как тяжелые формы коронавируса очень редки среди лиц в возрасте до 18 лет, и указывается, что «последствия пандемии для психического и ментального здоровья детей, особенно подростков, являются более глубокими и, вероятно, долгосрочными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор детской иммунологии и исследователь в области биологии Алан Фишер рассказал о нужности вакцинации детей и подростков от COVID-19.

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