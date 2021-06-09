Ижевск, , 18:47 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор в отношении 33-летнего жителя Шарканского района по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в 2018—2019 годах осужденный вел переписку в социальных сетях с 12-летней и 13-летней девочками. В процессе общения обсуждались темы сексуального характера.

В ходе расследования были проведены допросы потерпевших, свидетелей, по месту жительства осужденного провели обыск и изъяли телефон, с которого он вел переписку.

Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области 42-летний житель города Белово в мае текущего года был признан виновным в аналогичном преступлении. Он вел переписку в соцсети с 11-летней девочкой. Мужчина обменивался с ней порнографическими изображениями, достоверно зная, что общается с ребёнком. Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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