Оттава, , 19:26 — REGNUM Канада приготовилась к разработке процесса открытия границ для полностью вакцинированных путешественников, сообщает 9 июня Reuters со ссылкой на источники.

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В итоге полностью вакцинированные граждане смогут избегать обязательного двухнедельного карантина по возвращению в страну.

Первые послабления введут после того, как 75% населения получит одну дозу вакцины от COVDI-19, а 20% будут полностью вакцинированы. На данный момент все въезжающие в страну канадцы должны пройти 14-дневный карантин в отеле, оплачиваемый за свой счет.