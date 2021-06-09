Пекин, , 18:43 — REGNUM Стратегические бомбардировщики ВВС Китая в ходе учений «Огненный меч» впервые поразили цели крылатыми ракетами с дальностью действия 2,5 тыс. км, сообщают китайские СМИ со ссылкой на военных.

Новые ракеты воздушного базирования были запущены стратегическими бомбардировщиками H-6K ВВС Китая.

По утверждению китайских СМИ, речь идёт о первом применении стратегических крылатых ракет CJ-10, созданных на основе советской ракеты Х-55. Эта ракета, как и её советский прототип, способна нести ядерный боезаряд.

Представители ВВС Китая подчеркивают, что с появлением этой ракеты их стратегические бомбардировщики H-6K могут наносить удары, оставаясь недосягаемыми для систем ПВО противника.

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