Подгорица, , 18:43 — REGNUM Общий объем вкладов физических и юридических лиц на конец 2021 года в Черногории составил 3,38 миллиарда евро, что на 96 миллионов, или на 2,78 процента меньше, чем в 2019 году, пишет издание Dan.

В середине 2020 года объем вкладов упал до 3,303 миллиарда, или 173 миллиона евро.

По итогам 2019 года депозиты составили 3,476 миллиарда.

Количество вкладчиков в секторе домашних хозяйств на конец 2020 года составляет 628 914 человек, или 90,62 процента от общего числа вкладчиков.

На корпоративный сектор приходится 48,85 процента всех депозитов в кредитных учреждениях, или 1,65 миллиарда евро.

Количество вкладчиков в секторе экономики на конец 2020 года составляет 65 126 человек, или 9,38 процента от общего количества вкладчиков.

От 5 до 100 тысяч евро вкладов имеют 5 097 вкладчиков, из которых 4 110 физических и 987 юридических лиц.