Подгорица, , 18:38 — REGNUM По данным энергопредприятия Черногории (Elektroprivreda — EPCG), средний майский счет за электроэнергию для домохозяйств в Черногории составил 24,24 евро.

«Домохозяйства в Жабляке зафиксировали самое низкое среднее потребление в размере 15,44 евро, а самое высокое среднее потребление в прошлом месяце было зафиксировано в Никшиче, где домохозяйства потребляли в среднем 28,96 евро электроэнергии», — говорится в заявлении.

71,42 процента домохозяйств получат счет на сумму до 30 евро, 17,88 процента из них — от 30 до 50 евро, 9,43 процента потребителей — от 50 до 100 евро, а потребление более 100 евро прочитали 1,27 процента потребителей.

В мае домохозяйства потребили 88,07 миллиона киловатт-часов (кВтч) электроэнергии, что примерно на 18 процентов меньше, чем в апреле 2021 года.