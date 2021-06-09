Москва, , 18:34 — REGNUM Партия «Единая Россия» в сфере жилищной политики ориентируется на защиту интересов людей. Повышение доступности жилья — один из приоритетов партии.

Введение бессрочной приватизации жилья и значительное упрощение оформления прав на жилую недвижимость — это результат работы «Единой России» в сфере жилищной политики в течение последних пяти лет. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая в рамках совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России».

«Мы активно способствовали увеличению сроков «дачной амнистии», которая действует с 2006 года. Те, кто не успел оформить права на свои дачи, в том числе из-за пандемии, могут спокойно сделать это в упрощенном порядке до 2026 года», — подчеркнул он.

Работа «Единой России» также позволила продвинуться в решении одной из самых острых многолетних проблем — переселении людей из аварийного жилья.

«Тема очень сложная, очень затратная. Соответствующий закон позволил увеличить темп этой работы, создать новые рабочие места в строительной и смежных областях, придать импульс развитию региональной инфраструктуры. С помощью Фонда содействия реформированию ЖКХ на эти цели были выделены дополнительные средства», — отметил Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» также активно помогала обманутым дольщикам, напомнил он.

«Для этого была создана специальная рабочая группа. При нашей поддержке начата реформа долевого строительства, которая позволила людям получить компенсации за недостроенное жилье или квартиры в достроенных домах», — констатировал Дмитрий Медведев.

«Единая Россия», по его словам, сумела оградить многие семьи от мошеннических схем недобросовестных участников рынка недвижимости.

«По нашей инициативе принят закон, который гарантирует заключение договоров о долевом строительстве через специальные счета, где хранятся средства людей на приобретение жилья. Воспользоваться этими деньгами застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию», — подчеркнул Дмитрий Медведев.