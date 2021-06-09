Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Американская компания Apple выплатила несколько миллионов, чтобы урегулировать дело о незаконной публикации фотографии одной из пользователей iPhone, сообщает BBC.

Женщина отдала телефон на ремонт специалисту компании, который без ее ведома выложил в открытый доступ на Facebook ее откровенные фотографии и видео.

Компания Apple не указывается в иске, но ее участие в данном деле стало явным во время разбирательства другого случая. Компания уже подтвердила причастность и принесла извинения.