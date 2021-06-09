Москва, 9 июня 2021, 18:30 — REGNUM Партия «Единая Россия» реализовала комплекс мер по улучшению демографической ситуации в стране. Партия последовательно развивала программу материнского капитала — действие программы продлено до 2026 года, значительно увеличена его сумма и расширены возможности использования.
Речь идет о приобретении товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов, оплате образовательных услуг в сфере дошкольного образования, отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов партии 9 июня.
Значительно расширился круг граждан, имеющих право на получение этих средств: в него включили женщин, родивших или усыновивших первого ребенка с 1 января 2020 года, а также мужчин — единственных усыновителей первого ребенка. Существенно сократился срок выдачи государственного сертификата на материнский капитал.
Важной мерой поддержки стало субсидирование ипотеки для многодетных семей.
По словам председателя партии, немало сделано для поддержки семей с детьми, чей доход сегодня невелик.
Еще одним значимым шагом стало увеличение в два раза минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Сейчас его сумма составляет около 6,5 тысяч рублей. Также вырос максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска — почти до 13,5 тысяч рублей.
Предложения «Единой России» поддержал глава государства в апрельском Послании Федеральному Собранию.