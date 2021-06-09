Москва, , 18:30 — REGNUM Партия «Единая Россия» реализовала комплекс мер по улучшению демографической ситуации в стране. Партия последовательно развивала программу материнского капитала — действие программы продлено до 2026 года, значительно увеличена его сумма и расширены возможности использования.

Речь идет о приобретении товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов, оплате образовательных услуг в сфере дошкольного образования, отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов партии 9 июня.

Значительно расширился круг граждан, имеющих право на получение этих средств: в него включили женщин, родивших или усыновивших первого ребенка с 1 января 2020 года, а также мужчин — единственных усыновителей первого ребенка. Существенно сократился срок выдачи государственного сертификата на материнский капитал.

«Эта программа оказалась востребованной и хорошо, что она продолжается», — отметил Дмитрий Медведев.

Важной мерой поддержки стало субсидирование ипотеки для многодетных семей.

«За последние пять лет более 70 тысяч таких семей получили от государства субсидии в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов. И до конца 2022 года они смогут получить средства на ипотеку как при покупке квартиры, так и для приобретения земли под дом», — сказал Дмитрий Медведев.

По словам председателя партии, немало сделано для поддержки семей с детьми, чей доход сегодня невелик.

«В 2017 году был принят закон, который ввел ежемесячные выплаты нуждающимся семьям. Спустя три года мы продлили их и уточнили критерии, по которым они назначаются. Расчет стал базироваться не на полуторакратной, а на двукратной величине прожиточного минимума — это позволило значительно расширить круг семей, получающих эти льготы», — заявил он.

Еще одним значимым шагом стало увеличение в два раза минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Сейчас его сумма составляет около 6,5 тысяч рублей. Также вырос максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска — почти до 13,5 тысяч рублей.

«Эта норма улучшила положение неработающих молодых мам и родителей, которые еще учатся в вузах», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Предложения «Единой России» поддержал глава государства в апрельском Послании Федеральному Собранию.

«Имею в виду стопроцентную оплату больничных родителям детей до семи лет, увеличение ежемесячных пособий беременным женщинам с невысокими доходами, назначение выплаты семьям, где родитель в одиночку воспитывает ребенка от 8 до 16 лет», — напомнил Дмитрий Медведев.