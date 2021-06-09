Москва, , 22:17 — REGNUM Телеведущая и певица Ольга Бузова ответила всем, кто критиковал её за участие в спектакле МХАТа. Она опубликовала пост в своём Insatagram-аккаунте 9 июня.

Бузова предложила всем осуждающим её артистам, которых «уже забыли», пойти работать вместо того, чтобы писать оскорбления в её адрес. Она также напомнила о своей карьере актрисы, которая началась ещё в 2010 году. «Давайте научимся не умножать негатив, давайте умножать любовь», — предложила певица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольгу Бузову раскритиковали за участие в новом спектакле МХАТа. Премьера постановки под названием «Чудесный грузин», в которой одну из ролей исполнит певица, состоится 11 и 12 июня 2021 года.

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