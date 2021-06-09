Ярославль, 9 июня, 2021, 18:28 — ИА Регнум. 13-летняя девочка из Ярославской области лишилась части волос из-за брошенной в нее бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на бабушку пострадавшей.

Yarnews.net Горящая спичка

Инцидент произошел 8 июня в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. Девочка вместе с подругами гуляла в районе местного стадиона.

«Они с девчонками пошли гулять, стадион здесь буквально в 10 минутах ходьбы от нас. Они пришли на стадион, там была компания мальчишек, девочки мимо шли, стояла канистра у мальчишек, они сказали: «Сейчас будем жечь костёр», перелили из канистры в бутылку бензин и подожгли. Когда смесь загорелась, он уже кидал её в толпу девчонок, которые прошли уже к тому времени. Моя внучка шла сзади и как раз на неё и попало», — рассказала бабушка пострадавшей Нина Клячина.

Горючая смесь попала на волосы девочки и пролилась за шиворот.

«Она была в джинсовке, с надетым на голову капюшоном. Хорошо, что так было. Но она сразу не поняла, что она горит. Когда увидела, наклонила голову, начала пламя сбивать, капюшон оторвался, за шиворот налилась горящая смесь. Лицо не пострадало, волосы сильно обгорели, висок, за ухом волдыри, шея сзади и на лопатки подтекло. Она потом в шоке была, всё время кричала: «Почему я? Почему на меня?». Сейчас она дома, гулять нельзя, чтобы пыль не попала. Мы сразу скорую вызвали, а скорая — полицию. Медэксперт был в шоке, сказал, что очень легко отделались, потому что бензин был уже разбавлен маслом», — сказала Нина Клячина.

Мальчик, который кинул бутылку с зажигательной смесью, известен. Он остался на месте происшествия.

«Парней не искали, они их всех знают. Мальчик, который кинул бутылку, сам побежал и помогал пламя сбивать, ещё говорил: «Только никому не говори», но как никому не говорить? Родители его на контакт не идут, хотя знают. У внучки больше душевная травма. У неё и сегодня, и 12 июня выступление танцевальное. Она активная очень, везде участвует, танцует», — говорит бабушка пострадавшей.

Полиция уже начала проверку по данному факту.

«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Не исключено, что свою проверку по данному факту проведет и Следственный комитет.