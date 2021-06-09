Кумторкалинский район, Дагестан, , 18:25 — REGNUM В Дагестане ушел с поста главы Кумторкалинского района Салим Токаев. Он добровольно подал прошение об отставке и сложил полномочия досрочно, о чем написал в своем Instagram.

Как отметил Токаев в своем посте в соцсети, за два с половиной года работы в должности руководителя района его команде многого удалось достичь для развития муниципалитета. По итогам 2020 года Кумторкалинский район стал одним из трех лучших по социально-экономическим показателям районов Дагестана.

После ухода Токаева обязанности руководителя района будет временно исполнять заместитель главы администрации Дагир Абдурагимов.

В Дагестане отставку Токаева связывают с уходом с поста спикера парламента Хизри Шихсадова, который также подал добровольное прошение от отставке.

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