Москва, 9 июня 2021, 18:25 — REGNUM В пандемию «Единая Россия» в отличие от других политических сил не ушла на самоизоляцию, а направила все ресурсы на помощь людям. Партия принимала законы для помощи пострадавшим от пандемии, направила в правительство предложения по реализации плана восстановления экономики, поддержке граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций. «Единая Россия» обеспечила разработку и одобрение ряда важнейших законопроектов, отметил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая в рамках совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России» 9 июня.
Кроме того, партия организовала сбор средств для всех нуждающихся в виде пожертвований и членских взносов.
Усилиями «Единой России», отметил Дмитрий Медведев, с началом пандемии в каждом регионе появились волонтерские центры, поддержку смогли получать жители самых отдаленных территорий.
Он поблагодарил партию и всех добровольцев за работу в период пандемии.
Предвыборная программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году, выполнена — несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию.
«Единая Россия» — единственная партия, которая ведет постоянный открытый диалог с избирателями, обсуждая с гражданами вопросы формирования списков кандидатов, разработки предвыборной программы и отчитываясь перед людьми о проделанной работе.