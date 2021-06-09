Москва, , 18:25 — REGNUM В пандемию «Единая Россия» в отличие от других политических сил не ушла на самоизоляцию, а направила все ресурсы на помощь людям. Партия принимала законы для помощи пострадавшим от пандемии, направила в правительство предложения по реализации плана восстановления экономики, поддержке граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций. «Единая Россия» обеспечила разработку и одобрение ряда важнейших законопроектов, отметил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая в рамках совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России» 9 июня.

Кроме того, партия организовала сбор средств для всех нуждающихся в виде пожертвований и членских взносов.

«Более 500 миллионов рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты, особенно в тот период, когда государство только «осваивалось в новой роли», когда не хватало многого. Там были и продуктовые наборы медикам, и реанимобили. Это был действительно самый сложный период в прошлом году. В ходе благотворительной акции «Помоги учиться дома» мы собрали более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей», — напомнил председатель партии.

Усилиями «Единой России», отметил Дмитрий Медведев, с началом пандемии в каждом регионе появились волонтерские центры, поддержку смогли получать жители самых отдаленных территорий.

«Почти 100 тысяч активистов нашей партии стали добровольцами, присоединились к нашей всероссийской акции «Мы вместе», вышли на самые трудные участки. Они помогали врачам, ухаживали за больными, развозили лекарства, продукты, средства индивидуальной защиты пожилым и одиноким людям. Очень многое было сделано», — сказал председатель «Единой России».

Он поблагодарил партию и всех добровольцев за работу в период пандемии.

«В самый сложный и ответственный период все действовали быстро, сплоченно, максимально эффективно и действительно проявляли искреннюю заботу. Кроме того, наша партия не приостановила и регулярные приемы граждан в общественных приемных по всей стране, оказывала им необходимую правовую поддержку», — заключил Дмитрий Медведев.

Предвыборная программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году, выполнена — несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию.

«Единая Россия» — единственная партия, которая ведет постоянный открытый диалог с избирателями, обсуждая с гражданами вопросы формирования списков кандидатов, разработки предвыборной программы и отчитываясь перед людьми о проделанной работе.