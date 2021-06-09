Донецк, , 18:22 — REGNUM Один из участников карательной военной операции Киева против республик Донбасса расстрелял своих сослуживцев и скрылся из расположения части с оружием и боеприпасами, сообщил 9 июня на брифинге официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки.

Инцидент произошел 8 июня в расположении 2-го батальона 128-й бригады ВСУ.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения на позициях ВСУ в населенном пункте Широкино, младший сержант Колупаев в ходе пьяной ссоры с сослуживцами взял автомат и открыл по ним огонь. В результате стрельбы смертельное ранение получил младший сержант Понибратенко, солдат Хрипунов с многочисленными огнестрельными ранениями доставлен в госпиталь города Мариуполь», — рассказал Басурин.

После расстрела сослуживцев Колупаев скрылся в неизвестном направлении, прихватив автомат и боеприпасы.

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