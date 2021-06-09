Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Соединенные штаты обсуждают с Великобританией, Канадой и ЕС возможность введения новых санкций против Минска. Санкции будут введены в скором времени, сообщил 9 июня посол США в Белоруссии Джули Фишер.

Новые санкции должны помочь привести к ответственности правительство Белоруссии, которое нарушило права человека, заявил Фишер на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Напомним, 8 июня США продлили на один год действия санкций, введенных в отношении руководства Белоруссии.

Как сообщалоИА REGNUM, с 3 июня США возобновили действие санкционного режима в отношении девяти белорусских госпредприятий. Указанные ограничения были впервые введены в 2007 году и приостановлены в 2015 году.