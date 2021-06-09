Варшава, , 18:20 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий с помощью видеосвязи провел онлайн-переговоры с представителями немецкого бизнеса, которые работают на польском рынке. Об этом Моравецкий сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Германия является ведущим экономическим партнером Польши, а Польша выступает в качестве четвертого по объемы экспорта партнером Германии. И в этом году мы боремся за подиум. В ближайшее время деловое сотрудничество между двумя странами будет развиваться. Немецкие предприятия играют очень важную роль для польской экономики», — говорится в сообщении.

Моравецкий также указал, что стороны в рамках переговоров обсудили возможный рост инвестиций в республику из Германии, а также облегчение условий для деятельности немецких бизнесменов в Польше.