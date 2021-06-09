Москва, , 18:19 — REGNUM У партии «Единая Россия» есть все, чтобы одержать уверенную победу над оппонентами.Это ведущая политическая сила, представленная во всех органах законодательной власти, партия сторонников президента РФ Владимира Путина, считает председатель партии Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» находится на пороге важнейшего партийного события этого года — XX Съезда партии, который пройдет 19 июня. На нем предстоит утвердить список депутатов в Госдуму, принять предвыборную программу, от которой во многом будет зависеть развитие страны в ближайшие пять лет. Об этом Дмитрий Медведев заявил в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов партии 9 июня.

«Наши базовые ценности понятны и близки практически каждому: на практике это забота о социальном благополучии человека, эффективная экономическая политика, уважение к личности», — сказал он.

Главный принцип работы партии — ответственность перед избирателями, перед обществом, подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Мы умеем воплощать в жизнь решения, которые стоят перед нашей страной, затрагивают интересы большинства людей, принимаются для них и вместе с ними. Этим принципом мы руководствуемся, когда работаем и в Государственной Думе VII созыва, и в правительстве, в законодательных органах субъектов Федерации, муниципальных структурах, в исполнительной власти, в нашей ежедневной партийной деятельности», — отметил председатель партии.

Дмитрий Медведев поблагодарил всех коллег за профессионализм и ответственное отношение к законотворчеству, за то, что было реализовано в последние пять лет. «Единая Россия» сосредоточилась на выполнении стратегических документов, задач по развитию страны, поставленных президентом, чтобы жизнь в каждом населенном пункте — в каждом городе, регионе, муниципальном образовании, деревне — менялась к лучшему, отметил он.

«Мы всегда старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия. Имею в виду работу по обеспечению долгой и достойной жизни граждан нашей страны: качественное образование и здравоохранение, государственные и муниципальные услуги, социальные гарантии, современную инфраструктуру и, конечно, возможность работать и получать достойную зарплату», — сказал Дмитрий Медведев.

Стратегические документы в целом и Программа партии выдержали проверку прочности и во многом были актуальны весь этот период, резюмировал он.

Предвыборная программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году, выполнена — несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию. «Единая Россия» — единственная партия, которая ведет постоянный открытый диалог с избирателями, обсуждая с гражданами вопросы формирования списков кандидатов, разработки предвыборной программы и отчитываясь перед людьми о проделанной работе.