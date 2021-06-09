Москва, , 18:19 — REGNUM Определены победители международного конкурса на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации в Москве «Облик реновации». Об этом 9 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Отмечается, что победу одержали 39 команд из России и других стран. Участники разработали 92 концепции, из них 52 были признаны лучшими.

«Мы получили от участников множество качественных и интересных концепций, которые помогут сделать кварталы особенными», — прокомментировал результаты вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за май 2021 года по программе реновации расселено ещё шесть старых пятиэтажек. Квартиры в новых домах получили более 800 участников программы.

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