Варшава, , 18:18 — REGNUM 8 июня матч 4-го футбольного дивизиона чемпионата Польши между «Олимпией» (Эльблонг) и «Примаверой» (Барчево) был прерван из-за того, что на 66-й минуте игры прямо на поле приземлился десантник. Об этом сообщается на странице Польского футбольного союза в соцсети Twitter.

Сообщается, что матч был прерван на несколько минут, и арбитр с улыбкой на лице дал десантнику жёлтую карточку. С приземлившимся мужчиной было все в порядке — он оказался военным десантником, служащим в одной из местных военных частей.

Матч проходил на Центральном стадионе в Эльблонге. Местная команда «Олимпия» обыграла соперников со счетом 6:3.