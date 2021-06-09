Волгоград, 9 июня 2021, 18:20 — REGNUM Тысячи мёртвых карпов и карасей обнаружили жители 9 июня на берегу Волги в Красноармейском районе Волгограда.
По словам экологического активиста Алексея Ульянова, ему сообщили о массовом море рыбы в районе турбазы «Аквамарин» местные жители. На берегу лежат десятки тысяч карпов и карасей, некоторые из них уже начали разлагаться.
Журналисты направили запросы в региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.