Волгоград, , 18:20 — REGNUM Тысячи мёртвых карпов и карасей обнаружили жители 9 июня на берегу Волги в Красноармейском районе Волгограда.

По словам экологического активиста Алексея Ульянова, ему сообщили о массовом море рыбы в районе турбазы «Аквамарин» местные жители. На берегу лежат десятки тысяч карпов и карасей, некоторые из них уже начали разлагаться.

«С учётом того, что и карась, и карп — рыба донная, можно предположить, что прошёл какой-то выброс ядовитого вещества, который прошёл на тех глубинах, где обитает эта рыба, и вызвал массовый мор. Если бы были какие-то естественные причины, например, резкий сброс воды, то наверняка среди карасей встречалась бы и какая-то другая рыба — но увы», — цитирует экоактивиста издание «Волгоград онлайн».

Журналисты направили запросы в региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.