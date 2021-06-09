Киев, , 18:14 — REGNUM Политические соображения, а не реальная ситуация, продиктовали германскому министру иностранных дел Хайко Маасу заявление о том, что Украине всё равно не поможет военная помощь Германии, сообщил 9 июня журналистам глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

Кулеба «Решение правительства Германии политическое».

По его словам, у Берлина есть возможность помочь Киеву с оружием, при этом никаких ограничений на Германию в этом отношении не наложено.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня Маас, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Берлин мог бы помочь Киеву оружием, сказал, что этим Украина не решит вопрос урегулирования ситуации в Донбассе: войну так не прекратить.

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