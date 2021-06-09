Ижевск, , 18:14 — REGNUM С начала года банки выдали аграриям республики льготные кредиты на общую сумму 7,55 млрд рублей, ставка не превышает 5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоз региона.

В отрасли подписано 159 кредитных соглашений.

Сумма кредитов, выданная с целью пополнения оборотных средств, составила 5,6 млрд рублей, выдано 98 краткосрочных займов. По льготному инвестиционному кредитованию объем заключенных соглашений достиг 1,8 млрд рублей — займяы выданы на реализацию 61 инвестпроекта. На покупку новой сельскохозяйственной техники выдано 39 кредитов на 500,5 млн рублей.

Уточняется, что в целом на льготное кредитование АПК Удмуртии из федерального бюджета в текущего года будет выделено 324,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года производство и переработка сельскохозяйственной продукции в Удмуртии увеличилась на 4,3% по сравнению с прошлым годом и составила 71,6 млрд рублей. Рост объема продукции животноводства составил 5,4%, Производство пищевой сельскохозяйственной продукции увеличилось на 1,9%.

Читайте также: Аграрии Удмуртии увеличили производство на 4,3% за год