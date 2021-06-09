Кострома, , 20:11 — REGNUM В Костроме ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС двадцать три года пытается получить жильё. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Костромского областного суда.

Квартиры © Наталья Диева

Мужчина обратился в суд с иском к городской жилищной комиссии. Истец указал, что был поставлен на учёт граждан, нуждающихся в жилье, в 1998 году и был снят с него в апреле 2020 года.

Причиной исключения из очереди послужило наследство в виде дома в Красносельском районе, полученное мужчиной после смерти матери. Жилищная комиссия не учла, что дом оказался разрушенным и непригодным для проживания.

Первоначально дело рассматривалось в одном из районных судов города Костромы. Суд первой инстанции не стал восстанавливать ликвидатора в очереди. Основанием для отказа стало то, что на момент принятия распоряжения об исключении из списка мужчина не предоставил в комиссию данные о состоянии полученного в наследство жилья.

Не согласившись с таким решением, мужчина подал апелляционную жалобу в Костромской областной суд. Суд принял во внимание, что ответчик не поставил истца в известность о рассмотрении вопроса о снятии его с учета нуждающихся в жилье. Следовательно, возможность предоставить необходимые сведения в комиссию у ликвидатора отсутствовала. В итоге требования мужчины о восстановлении в очереди были удовлетворены. На данный момент ликвидатор не получил жильё и проживает в квартире площадью 33 квадратных метра, в которой зарегистрированы ещё три человека.

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