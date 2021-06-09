Киев, , 18:04 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала народным депутатом Украины Василия Вирастюка, который победил на выборах в 87-м мажоритарном округе в Ивано-Франковской области в качестве кандидата от «Слуги народа».

Соответствующее решение ЦИК утвердила сегодня, 9 июня, причём за регистрацию Вирастюка проголосовали все присутствующие на заседании члены комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Каких-либо комментариев по итогам этого решения в ЦИК пока не делали.

Напомним, что речь идет о скандальных довыборах в Верховную раду, которые состоялись еще 28 марта. На довыборах были выявлены расхождения в данных на пяти участках, полиция открыла десятки уголовных производств. 2 мая Верховный суд Украины отменил протокол ЦИК о победе Вирастюка, поэтому комиссия не смогла его зарегистрировать. На большой пресс-конференции 20 мая президент Зеленский заявил, по его мнению, выборы прошли в соответствии с украинским законодательством, и победил на них Вирастюк.

«Это не какой-либо бизнесменчик, это наша гордость, Василий Вирастюк. К нему нет вопросов. Чистый человек. Понятно, как заработал», — сообщил тогда глава государства.