Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Донести до президента России Владимира Путина идею о том, что США и ЕС едины, намерен американский лидер Джо Байден, сообщил он 9 июня журналистам, отправляясь на встречу G7 и НАТО.

Заявив, что едет в ЕС с целью «укрепления» НАТО, Байден добавил:

«[Намерен] ясно дать понять Путину и Китаю, что Европа и США очень близки. И что Группа семи будет двигаться».

Напомним, саммит G7 состоится в Великобритании, саммит НАТО — в Брюсселе, где также пройдёт саммит ЕС-США, а 16 июня в Женеве (Швейцария) американский лидер встретится с Путиным.

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