Вашингтон, , 19:29 — REGNUM США ослабили ограничения на путешествия в 61 стану, включая Россию. Ранее ограничения были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает 9 июня BBC со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В CDC понизили максимальный уровень опасности для поездок в 61 страну. Для России уровень ограничений снизился с четвертого, полностью запрещающего поездки, до третьего — рекомендуется пройти полную вакцинацию перед поездкой.

Третий уровень ограничений также действует для таких стран, как Франция, Канада, Испания, Швейцария, Украина, Венгрия и Италия. Для 50 стран уровень опасности понижен до первого, самого низкого.

Напомним, в конце мая в аэропортах Соединенных Штатов был зарегистрирован рекорд пассажиропотока с начала пандемии.

«Сотрудники управления провели проверку 1 959 593 человек в пропускных пунктах аэропортов по всей стране в пятницу, 28 мая. Это был самый загруженный день с начала пандемии», — написала в Twitter представитель Управления транспортной безопасности СШАЛиза Фарбстайн.