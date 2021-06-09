Воронеж, , 18:02 — REGNUM Улицы Воронежа ушли под воду после сильного, но непродолжительно ливня, обрушившегося на город днём 9 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Очевидцы в соцсетях сообщают о затопленных улицах в разных районах города — на набережной Массалитинова, в районе Березовой Рощи на Ломоносова, на Кольцовской и Плехановской, у железнодорожного вокзала.

«Необходимо понимать, что в период залпового выброса воды — например, сильных ливней — ливнёвкам требуется некоторое время, чтобы принять всю воду (от 20 минут до 2−3 часов в зависимости от количества осадков)», — прокомментировали ситуацию в администрации города.