Тула, , 17:57 — REGNUM 26-летний российский нападающий Евгений Марков подписал контракт с тульским «Арсеналом» до конца сезона 2022/23. Об этом 9 июня сообщили в официальном Twitter-аккаунте российского команды.

В прошедшем сезоне, выступая за «Краснодар», Евгений Марков принял участие в семи матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился лишь одной результативной передачей. Авторитетный портал transfermarkt на данный момент оценивает нападающего в 700 тысяч евро.

Марков перешел в «Краснодар» 6 октября 2020 года из московского «Динамо». «Быки» заплатили за футболиста 300 тысяч евро.

К 26-ти годам воспитанник санкт-петербургского «Зенита», помимо «Краснодара», успел поиграть в «Енисее», «Тосно», «Динамо» и «Рубине». Свою лучшую игру Евгений Марков продемонстрировал в сезоне 2017/18. В 19-ти матчах РПЛ 2017/18 футболист отметился восемью забитыми мячами и одной голевой передачей.