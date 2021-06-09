Сергиев Посад, Московская область, , 17:57 — REGNUM

В среду, 9 июня, в преддверии Дня России, Российское движение школьников в городе Сергиевом Посаде Московской области провело масштабную акцию по высадке огромного геоглифа в виде слова «Россия», который будет виден из космоса. Участниками мероприятия стали 400 активистов движения, которые высадили более 3000 саженцев березы.

«Береза и поле — это символ нашей страны. Высадив березовую рощу здесь в виде надписи «Россия», мы расписались в том, что несем ответственность за нашу Родину, за экологию и за наше будущее! Мы верим, что эти школьники, которые сегодня своими руками сажали эти деревья, вернутся сюда спустя годы. А наша надпись будет видна пассажирам самолетов, космонавтам на станциях и всей галактике с каждым годом все лучше и лучше!» — сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Своей акцией школьники хотят показать своё отношение к природе страны, её лесам и полям. Акция «RUS.Поле» в преддверии Дня России продемонстрировала, что подрастающее поколение не словом, а делом восстанавливает экобаланс региона и всей страны.

«Российское движение школьников — это невероятная история, которая поднимается на новый уровень благодаря Ирине Владимировне Плещевой. Движение растет и будет и дальше продолжаться самым лучшим образом не только в Сергиево-Посадском округе, но и по всей России. Хотелось бы поблагодарить администрацию и гостей, которые приехали посадить ко Дню России больше 3 тысяч саженцев берез и сделать это в виде слова «Россия». Спасибо, что вы откликнулись! Будем сажать деревья и наслаждаться этим праздником!» — отметил российский лыжник, Олимпийский чемпион Александр Легков.

«Это действительно замечательное событие. У всех улыбки на устах, у всех хорошее настроение. Что еще нужно для хорошей жизни, когда есть настроение и оптимизм? Каждый из нас будет гордиться своей березкой, тем, что мы вложили в это дело. Вместе мы создадим одно из самых красивых мест России! Я вас всех искренне поздравляю!» — отметил народный артист РФ Игорь Бутман.

«Мы, как никто, любим Россию. И мы очень гордимся, что, благодаря Российскому движению школьников, благодаря Александру Легкову, мы сегодня посадим несколько тысяч берез, да ещё и с таким смыслом, в форме слово «Россия». Спасибо вам!» — подчеркнула заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ерханова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 800 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три из них входят в национальный проект «Образование».