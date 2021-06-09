Кванджу, Южная Корея, 9 июня 2021, 17:56 — REGNUM В результате обрушении здания в Южной Корее погибли не менее девяти человек, сообщает 9 июня информагентство «Рёнхап».
Обрушение произошло в южнокорейском городе Кванджу.
Здание обрушилось на расположенную рядом с ним остановку общественного транспорта, где находились люди.
На данный момент известно о девятерых погибших под обломками здания. Кроме того, несколько человек получили травмы и были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
По предварительным данным, здание обрушилось в ходе работ по его сносу из-за несоблюдения правил таких работ.
Информация уточняется.
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