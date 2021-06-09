Кванджу, Южная Корея, , 17:56 — REGNUM В результате обрушении здания в Южной Корее погибли не менее девяти человек, сообщает 9 июня информагентство «Рёнхап».

Обрушение произошло в южнокорейском городе Кванджу.

Здание обрушилось на расположенную рядом с ним остановку общественного транспорта, где находились люди.

На данный момент известно о девятерых погибших под обломками здания. Кроме того, несколько человек получили травмы и были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, здание обрушилось в ходе работ по его сносу из-за несоблюдения правил таких работ.

Информация уточняется.

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