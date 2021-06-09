Копейск, Челябинская область, , 17:54 — REGNUM В Копейске Челябинской области суд отказался выпустить одного из организаторов «побоища» на рок-фестивале «Торнадо» из колонии. Такое решение было принято 9 июня.

Александр Г. был осуждён 5 сентября 2018 года. Челябинский облсуд приговорил его к шести годам колонии общего режима. Срок его наказания истекает в июле 2023 года. Отбывает он его в колонии №11.

Однако гражданин захотел выйти на свободу раньше срока и поджал соответствующее ходатайство. Администрация исправительного учреждения это поддержала. Однако прокурор заявил, что поведение осуждённого во время отбывания наказания не являлось стабильным. Также по результатам психологического исследования был сделан вывод о том, что есть вероятность повторного совершения этим гражданином противоправных действий.

В итоге суд отказался удовлетворить ходатайство. Правда, решение пока не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, побоище произошло 29 августа 2010 года в Миассе. На гостей рок-фестиваля «Торнадо» напала группа граждан, вооружённых кастетами, травматическим оружием, бейсбольными битами и железной арматурой. По официальным данным, 19 человек получили травмы. В июле 2012 года 13 человек были осуждены.

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