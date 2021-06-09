Красногорск, , 17:53 — REGNUM Предприниматели из Подмосковья смогут рефинансировать кредиты под 3,5% годовых. Об этом 9 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Соответствующую возможность предоставляет Московский областной фонд микрофинансирования. Рефинансируемый кредит должен использоваться на предпринимательские цели, иметь ставку не менее 8% годовых и своевременно обслуживаться.

«Ставка 3,5% годовых действует для субъектов МСП производственной сферы, медицины, образования, сельского хозяйства, кафе и ресторанов, сферы услуг, гостиниц, а также женского и социального бизнеса. Для предприятий иных направлений — 4,5% годовых», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

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