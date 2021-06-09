Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Американская золотая монета 1933 года была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные $18,9 млн, сообщает 9 июня BBC.

«Двойной орёл» номиналом в 20 долларов, был последней золотой монетой произведенной для предполагаемого обращения в США. Тем не менее президент США Франклин Рузвельт решил не выпускать данные деньги, чтобы помочь стране подняться после депрессии.

Большинство монет были уничтожены и объявленными незаконными, за исключением той, что была продана во вторник, 8 июня, на аукционе.

Монета была продана дизайнером обуви Стюартом Вейцманом покупателю, который пожелал не раскрывать свое имя.