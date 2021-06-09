Москва, , 17:46 — REGNUM В существующей сейчас системе координат взаимодействие России с США становится крайне затруднительным, заявил 9 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе своего выступления на «Примаковских чтениях».

«Мы должны понять, что темп бега времени на современном этапе развития международных отношений гораздо выше всего того, к чему мы привыкли. И в той системе координат, в которой мы работали многие годы, работать дальше не получится», — сказал Рябков.

В качестве примера он привёл ситуацию с договором по СНВ, обратный отсчёт продления которого уже идёт.

«Нужно, не теряя времени, с максимальной энергией, сфокусировано работать над тем, чтобы получить некую новую, современную конфигурацию в сфере контроля над вооружениями, найти ответ на вопрос не только о том, если ли шанс снижения напряжённости, но и на вопрос — в чем должно состоять новое уравнение безопасности в наших отношениях? К этой работе мы в России тоже готовы», — пояснил Рябков.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что российская сторона ожидает от предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве «ответов на многие вопросы».

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