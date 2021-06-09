Аргаяш, Челябинская область, 9 июня 2021, 17:46 — REGNUM Жители села Аргаяш (Челябинская область) задержаны по подозрению в похищении железнодорожных рельсов и элементов крепежа, сообщили 9 июня в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Аргаяшцы пытались совершить похищение рядом с улицей Образцовой, где проходит действующая железная дорога, в том числе, пассажирского транспорта. Рогвардейцы заметили во время патрулирования двух мужчин, разбиравших металлические крепления железнодорожных рельсов.
На место происшествия росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу и передали злоумышленников для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.
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