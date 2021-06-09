Астрахань, , 17:45 — REGNUM Международный аэропорт «Симферополь» с 19 июня начнёт обслуживать прямые регулярные рейсы из Астрахани. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

Прямого авиасообщения между Астраханью и Симферополем не было с 2016 года. Рейсы будут осуществляться на самолетах Embrarer E190 раз в неделю по субботам. Время в пути составит около двух часов. Перелеты будут проводиться до 30 октября. Направление будет обслуживать авиакомпания Nordwind. Билеты уже поступили в продажу.

«Аэропорт Симферополь продолжает в этом сезоне обновлять рекорды по количеству направлений. Популярность полетов в Крым растет на фоне кризиса международного авиасообщения и закрытия границ популярных иностранных курортов. С начала июня аэропорт обслуживает свыше 200 рейсов в сутки, что в предыдущие годы было характерно для августа — традиционно самого оживленного по трафику месяца. Мы продолжаем получать заявки от авиакомпаний и стараемся удовлетворить их в максимально полном объеме, чтобы предоставить как можно большему числу пассажиров возможность комфортно добраться на отдых в Крым этим летом», — заявил коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин.