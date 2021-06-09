Москва, , 17:34 — REGNUM Две международные арктические станции «Снежинка» будут построены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и в Мурманской области, сообщил 9 июня журналистам заместитель главы правительства РФ Юрий Трутнев.

Такое решение был принято Госкомиссией по вопросам развития Арктики.

«Мы рассматривали вопросы, связанные со строительством станций «Снежинка» для образования и для науки. Приняли решения попробовать такие станции построить на территории Ямало-Ненецкого округа и на территории Мурманской области», — сказал Юрий Трутнев.

Напомним, ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов заявил о готовности Китая и Южной Кореи сотрудничать в рамках проекта по созданию арктической станции «Снежинка «.

Справка ИА REGNUM: международная арктическая станция «Снежинка» проектируется как автономный комплекс, работающий на возобновляемых источниках энергии и водорода без привлечения силовых или энергетических установок, использующих дизельное топливо. Станция должна состоять из нескольких куполообразных строений, соединенных между собой переходами и образующими геометрическую фигуру, напоминающую снежинку.

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