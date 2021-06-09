Дамаск, , 17:34 — REGNUM Курдское издания ANHA 9 июня распространило информацию о ранении в районе села Аль-Асадия на северо-востоке Сирии троих российских военнослужащих.

Также сообщается, что один военный погиб.

https://twitter.com/enhawarnews/status/1402592633265004544

«Один российский солдат был убит и трое получили ранения в результате взрыва мины рядом с российской бронетехникой возле опорных пунктов турецких оккупационных наёмников в селе Аль-Асадия к северу от Зарканского района», — говорится в сообщении.

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