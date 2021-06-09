9 июня 2021 | Время чтения 6 мин

В Чечне просят проверить популярную игрушку-антистресс поп-ит на пропаганду сексуальных меньшинств из-за её цвета. Она напоминает флаг ЛГБТ, считает одно из местных СМИ, обратившееся с просьбой о проверке в региональное управление Роспотребнадзора.

Ольга Карпова, , 19:35 — REGNUM В Чечне решили бороться с распространением игрушки-антистресс под названием поп-ит. Суть игрушки крайне проста — выпуклые пузырьки из эластичного материала напоминают любимую многими пупырчатую пленку для упаковки товаров, с той лишь разницей, что пузырьки на пленке можно лопнуть всего один раз, а на игрушке поп-ит они многоразовые.

Борис Кустодиев. После грозы. 1921

Однако в безобидной, казалось бы, примитивной игрушке, которая, кстати сказать, еще и называется антистресс и якобы помогает избавляться детям от стрессовых ситуаций, в Чечне нашли подвох: она выкрашена в цвета радуги, символа ЛГБТ или другими словами — сексуальных меньшинств.

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Её расцветка напоминает флаг ЛГБТ-сообществ, что является пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации. Такое мнение высказало ИА «Грозный-информ», направив обращение в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой проверить популярную игрушку на соответствие установленным государственным стандартам и на присутствие в ней пропаганды ЛГБТ.

Это начинание СМИ привлекло к разговору о пропаганде секс-меньшинств через игрушки многих жителей Чечни. На странице «Грозный-информ» в Instagram разразилась буря эмоций. Одни комментаторы ужаснулись такому коварному умыслу производителей популярной игрушки, которые вон как небезобидно, оказывается, влияют на детей, и предложили немедленно изъять все игрушки из продажи, а торгующих ими наказать.

«Изьять и сжечь все это показательно!», «Закрыть надо срочно!», «Пошла я их выбрасывать!» — прозвучали мнения многих родителей и просто активистов.

«Наконец-то на это обратили внимание, молодцы, я очень надеялся на это. Ведь эти новшества противоречат нашим традициям, устоям, менталитету, ещё раз повторяю, нашим — это, значит, чеченском менталитету», — считает kheda 994 .

«Антистресс — это Коран и спортзал. А не вот это все. Эти штуки надо запретить в ЧР — там флаг ЛГБТ. Они это специально делают», — согласился с опасностью игрушки Rahman Wolf.

Игрушка Поп-Ит RuslanABOBA

«За пропаганду гомосятины надо сажать как за предательство родины. Так как это мало того, что аморально, так ещё и прекращает целые народы», — считает Андрей Д.

«Игрушка для деградантов и дегенератов. Вот так отупляют наших детей, игрушка должна нести в себе смысловую информацию, должна быть развивающей мышление, аналитику и другие мыслительные процессы», — согласился с противниками поп-ита еще один читатель страницы популярного в Чечне СМИ.

Ряд пользователей соцсети усомнился в пользе этой игрушки как средства для снятия стресса и предложил родителям другие способы снятия такового, если вдруг у их чада он вдруг все-таки появится.

«Антистресс — это Коран! Читайте, если умеете, или слушайте. И никакие поп-иты не нужны будут», — считает тmishka 95 .

«Всех, кто в стрессе, в поле на прополку надо отправить», — предложила антистрессовую трудотерапию Фатима.

«В нашем детстве пошёл покрышку поджег или камни в лужу покидал и пошёл дальше. Сейчас уже времена — не военные, поэтому и стрессы не те»,— напомнил Khas 95 .

«Антистресс? Займите ваших детей чем-нибудь полезным. Учите читать намаз. И не будет времени тыкать в эту игрушку и гадать, какой цвет ЛГБТ. И вообще наши дети не должны знать ни цвета, ни названия этой грязи и этих грязных людей, и вообще ничего об их существовании», — убеждена Shamil'&Milana.

«Зациклились на ЛГБТ, по-другому надо смотреть. Все идет к этой организации, потому что вместо наших мужчин сейчас у руля женщина: на работах женщины, на базарах женщины. Шире возьмите горизонты к пути ЛБГТ», — высказала свое мнение ДАДА.З.

Мечеть «Сердце Чечни». Грозный Alexxx1979

Однако на эти жесткие комментарии противников игрушки нашлось множество возражений. Читатели страницы немало удивились такой ассоциации журналистов одного из ведущих СМИ Чечни, связавших расцветку безобидной, казалось бы, игрушки с цветом флага ЛГБТ и пропагандой секс-меньшинств.

«Люди! Это просто игрушка! Если родители будут орать, что это игрушка ЛГБТ, то и дети будут так говорить и будут больше этим интересоваться!» — попробовала вернуть всех комментаторов к действительности Юлиана.

«Запретите также радугу на небе, карандаши, фломастеры, краски и цветную одежду. И вообще, пора уже все и везде перекрасить в серый цвет!» — предложил один из здравомыслящих читателей.

«Не надо сравнивать радугу, прекрасное создание Всевышнего, с какими-то умалишёнными людьми», — считает некто под ником 07:06.

«Если во всем уже видят ЛГБТ, то уж и радугу отмените. Бред!» — возмутилась Алема А.

«Физику отменить! Цвета спектра — истребить!» — осудила абсурдность претензий к игрушке цвета радуги 𝐴𝐿𝐵𝐼𝑁𝐴 𝑀.

«Радуга произошла не после ЛГБТ, а задолго, за очень долго, на миллионы лет задолго. Со дня сотворения Земли, можно так сказать», — напомнила Marina.

«Какая пропаганда может быть в цветных игрушках. Тогда все игрушки надо проверять. Те же самые пирамидки советских времен. Уже не знают, чем себя занять. Проблемы посущественнее решали бы лучше», — возмутилась Um_ZAMIRA.

Ряд комментаторов вообще был удивлен, что в цветах радуги, оказывается, есть какой-то потайной смысл. Многие признались, что сроду не знали, какой он есть — этот флаг ЛГБТ, символ гомосексуалистов и лесбиянок.

«Пока кому-то не пришло в голову сравнить, о его существовании даже не знали многие», — заявила haidiza.

Флаг ЛГБТ на здании Посольства США в Москве Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Благодаря этой игрушке мы теперь знаем, что у этих странных людей есть свой флаг с буквами ЛГБТ. Если не подняли бы эту шумиху с этими игрушками, то дети играли бы с ними и выбросили бы, как и другие игрушки. Теперь и детям интересно, кто эти ЛГБТ из-за этой шумихи, дело до них не было до этого дня», — высказал мнение большинства один из комментаторов темы.

«Многие взрослые даже не знали про этот флаг ЛГБТ, а ребёнок тем более!» — согласилась с ним Малика Т.

«Кому надо, и без этой игрушки пойдут в ЛГБТ. Тогда возникает вопрос о самой радуге. Получается, люди запрограммированы со времён создания Вселенной? Мы в детстве после дождя выбегали, чтоб посмотреть на радугу. Однако имеем семьи и детей», — вразумил спорящих один из читателей темы.

«А по сути это пропагандируется вами же, когда вы без конца трубите эту ересь повсюду. Благодаря всем «доброжелателям» наши дети и подростки и узнали, что же это такое. И виновата здесь совсем не игрушка», — обвинил еще один читатель сами СМИ в пропаганде ЛГБТ благодаря своему пристальному вниманию к теме и попытке вести «охоту на ведьм».